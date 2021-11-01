Мощное обращение рабочего лидера Беларуси 1.11.2021, 0:04

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Путь к свободе.

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский выступил с обращением, в котором назвал три причины оставаться дома с 1 ноября.

Коронавирус

Беларусь захватила самая крупная волна каронавируса. Каждый день выявляются тысячи новых случаев заражения. Умирают сотни людей. Только представьте, что в вашем цеху, офисе или строительном объекте по щелчку пальцев одновременно упали замертво 100-200 человек. Представили? Ужасно? А это происходит каждый день. И уже завтра также можете упасть вы, ваши родные и близкие... Власти не делают ничего, чтобы спасти этих людей. А наоборот создают комфортные условия для распространения пандемии. Сегодня только вы можете позаботиться о себе. Останьтесь дома со своей семьей. Уйдите на самоизоляцию. Переждите пандемию дома в тепле и уюте.

Экономика

Мы все прекрасно знаем, что Беларусь за 27 лет лукавого правления «крэпкими хозяйственниками» превратилась в страну третьего мира по уровню экономики. Заработные платы - самые низкие в Европе. Заводы и предприятия разваливаются на глазах. А если и не разваливаются сами, этому способствуют те же «хозяйственники» путем финансовых махинаций, хищений и заключения «вкусных» контрактов за откаты. То же касается малого и среднего бизнеса. Грабительские налоги и поборы на всех госуровнях заставляют талантливых предпринимателей закрывать свой бизнес или перевозить его за границу.

В этой ситуации забастовка - это способ изменить свою жизнь и страну к лучшему. Еще раз напомню, Беларусь - на последнем месте по уровню зарплат. В самых развитых странах Европы, где уровень жизни и зарплат в 5-8 раз выше белорусских, забастовки проходят с завидной регулярностью, потому что люди борются за свои права. Забастовкой люди добиваются повышения заработных плат, условий труда или уровня жизни. Просто потому что знают цену себе и своему труду. Забастовка - наш способ сделать свою жизнь лучше.

Свобода

Забастовка - это путь к свободе белорусского народа. Это единственный ненасильственный способ избавиться от беспредела со стороны хунты. За всю историю без кровопролития диктаторские режимы свергались только забастовками и переговорами.

Забастовка - путь к свободе и светлому будущему нашей страны. Если сегодня белорусы рискнут не самыми большими материальными благами, то достаточно месяца и наша страна изменится к лучшему.

Не бойтесь никого и ничего. Примите верное решение. Сохраните жизнь и здоровье себе и своим близким.

Вместе победим! Стачке быть!

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