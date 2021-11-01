Курдская эмигрантка о Беларуси: Не пробуйте этот маршрут, все это ложь! 8 1.11.2021, 8:31

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Женщина из Эрбиля со своим мужем, ребенком и братьями надеялась добраться до Германии.

Курдская женщина, которая попала в Польшу через Беларусь, обратилась к другим потенциальным мигрантам с призывом не рисковать тем же путешествием в Европу.

Как пишет курдское издание rudaw.net, Иман Длер, родом из Эрбиля, путешествовала со своим мужем, ребенком и братьями, надеясь в конечном итоге добраться до Германии.

Она рассказала, что ее семья была введена в заблуждение контрабандистами и подверглась жестокому обращению со стороны белорусских пограничников.

Семья покинула Эрбиль 12 октября и вылетела в Дубай, а оттуда в Беларусь, где контрабандисты доставили их на границу с Польшей. В итоге они застряли на белорусско-польской границе на 12 дней.

«Каждую ночь белорусская пограничная полиция забрасывала нас на территорию Польши, а польские войска отправляли нас обратно в Беларусь», - сказала она.

Длер не знает, где сейчас находятся члены ее семьи, заявив, что они были отправлены обратно в Беларусь польскими пограничниками, в то время как она была доставлена в больницу после того, как упала в обморок и сломала ногу.

“Я умоляю вас, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы просто привести ко мне моего ребенка. Ему всего пять лет. Один из моих братьев страдает хроническим заболеванием. Он страдает диабетом. Его здоровье очень критично. Пожалуйста, сделай все для моего ребенка и брата. И все же я ничего не знаю о своем муже. Пожалуйста, помогите нам”, - сказала Длер.

В то время она не знала, что ее брат Гейлан в четверг вечером был найдет мертвым на границе с подозрением на осложнения диабета.

«Было очень, очень холодно. Вы не можете себе представить, как было холодно. С нами были дети. Раньше мы пили сточные воды. У нас совсем кончилась еда. Мои три брата, мой ребенок и я ничего не ели пять дней подряд», - сказала она

«Я умоляю всех не пробовать этот маршрут. Все это ложь», - сказала Длер.

Напомним, что ГПК Беларуси по-прежнему не дает польской стороне передать гуманитарную помощь мигрантам, застрявшим на белорусской границе. Ни воду, ни питания, ни средства первой необходимости.

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