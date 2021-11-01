В Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии 3 1.11.2021, 11:33

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У жителей города появился легальный повод не выходить на работу.

Сегодня, в первый день общенациональный забастовки, телеграм-каналу поступила информация о том, что в Гомеле в одном из троллейбусных депо выведено из строя множество техники.

«Пробиты колеса. Также жители Гомеля подтверждают о перебоях в графике работы общественного транспорта», — сообщает телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

«В Гомеле в одном из троллейбусных депо временно выведено из строя большинство транспорта. Сообщают, что попробивали колеса», — сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Вниманию гомельчан! Сегодня в одном из троллейбусных парков было временно выведено из строя большая часть транспорта. В связи с этим возможны перебои с общественным транспортом. Это не шутка, информация поступила от транспортников.

У вас есть легальная возможность опоздать на работу в связи с перебоями в расписании!», — сообщили в чате «Независимого профсоюза Гомеля».

Также стало известно, что сегодня утром на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.

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