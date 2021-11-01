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В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов не вышли на работу

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  • 1.11.2021, 12:57
  • 11,466
В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов не вышли на работу

Похожая ситуация в Гомеле.

1 ноября в Рогачеве пришлось отменить курсирование автобуса из-за нехватки водителей — заболели и не вышли на работу, а заменить некем, сообщает «Флагшток». Это не первое подобное объявление за минувшие дни.

Похожая ситуация в Гомеле: транспортники встретили свой профессиональный праздник с нехваткой водителей и списанными автобусами.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский призвал белорусов оставаться дома с 1 ноября.

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