В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов не вышли на работу 4 1.11.2021, 12:57

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Похожая ситуация в Гомеле.

1 ноября в Рогачеве пришлось отменить курсирование автобуса из-за нехватки водителей — заболели и не вышли на работу, а заменить некем, сообщает «Флагшток». Это не первое подобное объявление за минувшие дни.

Похожая ситуация в Гомеле: транспортники встретили свой профессиональный праздник с нехваткой водителей и списанными автобусами.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский призвал белорусов оставаться дома с 1 ноября.

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