В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов не вышли на работу

В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов не вышли на работу4
- 1.11.2021, 12:57
- 11,466
Похожая ситуация в Гомеле.
1 ноября в Рогачеве пришлось отменить курсирование автобуса из-за нехватки водителей — заболели и не вышли на работу, а заменить некем, сообщает «Флагшток». Это не первое подобное объявление за минувшие дни.
Похожая ситуация в Гомеле: транспортники встретили свой профессиональный праздник с нехваткой водителей и списанными автобусами.
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский призвал белорусов оставаться дома с 1 ноября.