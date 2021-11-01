В пятерке самых популярных украинских политиков произошли изменения 5 1.11.2021, 14:32

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Как выглядят электоральные симпатии украинцев?

По данным опроса Центра Разумкова, если бы в Украине в ближайшее время проходили президентские выборы, то Владимир Зеленский получил бы 18,7% голосов всех опрошенных (в середине октября этот показатель составлял 19,1%), пишет «Новое время».

Данные опроса также показали, что за Петра Порошенко намерены проголосовать 12,7% опрошенных.

Третьим идет Юрий Бойко, поддержка которого составила 6,2%.

Далее идут Дмитрий Разумков (5,5%), Юлия Тимошенко (5,0%) Владимир Гройсман (4,1%), Игорь Смешко (3,2%), Евгений Мураев (3,1%) Олег Ляшко (2,0%), Олег Тягнибок (1,4%), Кира Рудик (0,3%).

Если бы проходил второй тур выборов президента и в него попали Зеленский и Порошенко, то 26,7% среди всех опрошенных ответили, что проголосовали бы за действующего главу государства, а 21,3% — за его предшественника.

«Если представить эти данные в виде результата выборов (то есть в процентах среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором), то показатель Зеленского составил бы 55,6%, а Порошенко — 44,4%», — отмечают социологи.

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