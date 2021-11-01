Директор Фонда спортивной солидарности о забастовке: Белорусы перестают быть инфантилами 2 1.11.2021, 17:51

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Александр Опейкин

Решайте свою судьбу самостоятельно и прямо сейчас.

Исполнительный директор БФСС Александр Опейкин на своей странице в «Фейсбуке» прокомментировал призыв лидера Белорусского объединения рабочих Сергея Дылевского остаться дома с 1 ноября:

– Забастовка Сергея Дылевского – это вопреки и напролом. Волевое решение, неожиданное, возможно, даже немного авантюрное, но, как подсказывает мне интуиция, очень правильное и нужное. Это движение, изменение статуса-кво, стремительная контратака, психологическое давление на соперника и прессинг, которые вынуждают его ошибаться. Дылевский ценой риска так или иначе возвращает протест в игру. Мне всегда импонировали ребята, которые, не будучи фаворитами, шли в all-in. Я часто видел их героические победы.

Дылевский предложил белорусам стать игроками, а не зрителями. Конечно, всегда есть мудрые пескари, проводящие жизнь «в ожидании триггера». Золотое правило любого хорошего менеджера, политика, предпринимателя или спортсмена: идеальных условий не будет никогда, а значит, к цели надо идти с тем, что есть.

А триггеров не существует. Есть только ошибки власти, вызванные активными действиями сил сопротивления. Самолет с Протасевичем стал возможен только потому, что в мае 2021 года в Минске не состоялся Чемпионат мира по хоккею. Можете спорить, но это так. Если бы мы тогда ждали триггера, или надеялись, что всё само собой произойдет, то сейчас бы наизусть зачитывали перевернутую страницу.

Я рад, что белорусы перестают быть инфантилами. Постепенно, но мы учимся рассчитывать на себя и на свои силы. Не смотрите в сторону штабов и демсил – эти люди работают на износ и имеют ограниченный ресурс, чтобы добиться победы без личного участия миллионов белорусов. Не ждите у моря погоды, решайте свою судьбу самостоятельно и прямо сейчас!

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