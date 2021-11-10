Политолог: Европейские страны могут заблокировать банковские счета семьи и окружения Лукашенко в Катаре 10.11.2021, 8:46

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Есть основания для проведения спецоперации против человека, который создал миграционный кризис на границе.

8 ноября многотысячная толпа нелегальных мигрантов двинулась к польско-белорусской границе, где они разбили лагерь.

Сайт Charter97.org поговорил с политологом Дмитрием Болкунцом о ситуации на границе.

– Как бы вы оценили сегодняшнюю ситуацию? Можно ли это назвать очередной провокацией белорусского режима?

– Да, это очередной этап обострения отношений Беларуси и ЕС, в частности, этот выпад направлен против Польши и Литвы. Две страны, которые сегодня вызывают наибольшее возмущение к политике Минска. Хочу при этом заметить, что Лукашенко никогда не имел хороших отношений с соседями.

Миграционный кризис используется для давления на политиков этих стран, провоцирования кризисов, а также для того, чтобы добиться прямых переговоров между режимом Лукашенко и правительствами европейских государств. Я думаю, что это такая гибридная агрессия режима Лукашенко, которая будет иметь обратные последствия. Как известно, с террористами никто переговоры не ведет, а Лукашенко все больше и больше в Европе называют террористом.

– В Польше предложили задействовать 4 статью Североатлантического договора НАТО. Можете рассказать нашим читателям, что значит 4 статья НАТО?

– Я не думаю, что они ее задействуют. Есть 4-я статья Североатлантического договора НАТО, а есть 5-я. Если открыть 4-ю статью, то это консультация по применению мер для защиты территориальная целостность, политической независимости и если одна из сторон окажется под угрозой. А есть 5-я статья для случая вооруженного нападения.

Случившееся я бы расценил как кризис, который подпадает под 5-ю статью. Это такого рода вооружено-гибридное нападение на страну НАТ. Соответственно, Польша имеет право воспользоваться своими возможностями для защиты и сохранения безопасности Североатлантического Альянса.

Страны НАТО могут провести спецоперацию по аресту человека, который инициировал этот политический и миграционный кризис на границе. Однако я убежден, что страны НАТО не готовы на это пойти. На мой взгляд, тому подтверждение беззубая политика ЕС, которая не была способна вовремя принять меры на угрозы и вызовы со стороны режима.

– Польская сторона сообщает, что 10 тысяч мигрантов при поддержке режима Лукашенко готовы штурмовать границу. Что может помочь справится с ситуацией на границе?

– По моему мнению, исправить ситуацию могут только жесткие меры со стороны польского правительства, без оглядки на Брюссель. Первый и самый важный момент, который бы заставил белорусское руководство прекратить сегодняшнее безобразие – перекрытие всех трасс – автомобильных и железнодорожных. К тому же польское правительство могло бы временности ввести торговое эмбарго, прекратить все бизнес-коммуникации с компаниями – государственными и частными.

Если будут какие-то полумеры, то ситуация будет только обостряться. Лукашенко пойдет на ужесточение какие-то гибридных атак в отношение Польши. Возможно, будут применяться какие-то изощренные способы. Я не исключаю, что он пойдет на проведение терактов на границе, либо каких-то вооруженных провокаций. Его задача — спровоцировать Польшу и Литву, чтобы потом обвинить в этом Запад. Такая двухсторонняя информационная война, чего нельзя допустить.

– Европейские политики призвали расширить санкции против режима Лукашенко. Как вы считаете, о каких санкциях идет речь?

– Евросоюз планирует ввести ограничения на авиакомпании, которые возят мигрантов в Беларусь, были предложения и по аэропортам, а также наказать каких-то чиновников или лиц, связанных с миграционным кризисом.

На мой взгляд, было бы важно ввести более серьезные ограничения, как я уже говорил ранее, временное перекрытие магистралей и железнодорожных коммуникаций, введение торгового эмбарго, заморозка всех банковских счетов белорусских госпредприятий в странах ЕС. Было бы разумно, если европейские страны могли бы инициировать блокировку банковских счетов семьи и окружения Лукашенко в Катаре. Там хранятся некоторые сбережения и капиталы. У ЕС достаточно инструментов, чтобы попросить Катар заблокировать финансовые операции, которые проводит режим через эту страну.

Еще более чувствительным был бы момент, связанный с пожизненным запретом на въезд в ЕС для лиц, которые связаны с миграционным кризисом. Конечно, вряд ли Европа пойдет на какие-то радикальные меры, ограничившись полумерами. Очередной пакет санкций скорее будет носить информационное шоу, чем какие-то реальные решения. Сегодня Европа может принять более адекватные и решительные меры, но мне кажется, что не хватает политической воли.

– Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала к усилению санкциям и заявила: Режим Лукашенко должен понять, что давление на Европейский союз путем циничного использования мигрантов не поможет им достичь их целей. Можно ли сказать, что режим в очередной раз «выстрелил себе в колено?»

– Лукашенко думает, что при помощи кризиса к нему будет проявлен интерес, Европа будет с ним договариваться и отменят предыдущие пакеты санкций. Мне кажется, Лукашенко только разжигает ненависть к себе, потому что все прекрасно осознают, кто является инициатором кризиса. Более того, белорусская пропаганда не в состояние доходчиво объяснить Европе, как мигранты оказывают в Минске.

Таким образом, Лукашенко создает новые точки невозврата, хотя он уже много раз их прошел, но каждый раз появляются новые триггеры. Это привлекает внимание к Беларуси, создает огромную нагрузку на экономику и внешнюю политику. Миграционный кризис – это еще один удар по разрушению белорусской государственности. Изоляция, в которой находится Беларусь, так или иначе, влияет на ее восприятие в мире, коммуникацию бизнеса, политические контакты, что не способствует развитию страну.

Сейчас многое зависит не только от Европы, но и от самих граждан Беларуси, в том числе и диаспор. Белорусская диаспора может сыграть огромную роль, проведя серию пикетов и митингов по всеми миру возле посольств Беларуси, а также Ирака, Сирии и других стран, откуда едут мигранты.

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