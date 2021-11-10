Российская экономика впала в инфляционный ступор 10.11.2021, 8:55

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фото: fingazeta.ru

Раздача денег перед «выборами» вызвала лишь слабый ответ потребительского спроса.

Спираль инфляции продолжает закручиваться в российской экономике, вгоняя ее в привычное состояние застоя с беднеющими потребителями, богатеющим бюджетом и едва ли не единственным источником роста в виде добычи и вывоза простейшего минерального сырья, пишет finanz.ru.

По данным Минэкономразвития, в третьем квартале российский ВВП прибавил 4% год к году, промышленность выросла на 6,2%, а розничные продажи на 5,3%. И хотя эти цифры позволили чиновникам отчитаться о выходе из кризиса, они отражают лишь глубину ямы, в которую экономика свалилась в прошлом году.

Если оценивать показатели в месячном исчислении, то уже в начале лета экономический рост де-факто остановился, а промышленность, за исключением сырьевых отраслей, стагнирует с февраля.

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности с июня прошлого года по июнь текущего взлетел на 10%, но летом постковидное восстановление экономики застопорилось, и в июле-сентябре выпуск сократился на 0,3%, следует из подсчетов «Центра развития» ВШЭ.

На фоне роста издержек у бизнеса, беспрецедентной за 20 лет производственной инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ, вслед за которой начали дорожать кредиты, ромышленность за пределами сырьевой трубы впала в ступор еще в начале года.

За февраль-сентябрь выпуск в обрабатывающем секторе упал на 0,6%. В феврале производство сократилось на 1,9% относительно января, в марте еще на 0,1%, в апреле стагнировало, а в мае и июне упало на 0,6% и 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

В июле был зафиксирован рост на 2,5% относительно июня, который, впрочем не компенсировал падение предыдущих пяти месяцев (на 3,1%). Август принес падение на 0,9% относительно июля, а сентябрь рост на такую же величину.

«Восстановительный подъем интенсивности промышленного производства после спада, обусловленного «коронавирусным» локдауном марта 2020 года, завершился в январе 2021 года. После этого рост <…> практически остановился», - констатируют эксперты ВШЭ.

Единственным мотором экономики осталась добыча сырья. Она, по расчетам ВШЭ, растет практически каждый месяц: в феврале - на 0,7% относительно января, в марте - на 1,5% по сравнению с февралем, в апреле еще на 1,6%, если сравнивать в мартом, а в мае и июне на дополнительные 0,7% и 0,9% соответственно.

Единственным месяцем спада стал июль (на 0,4%), за которым последовала новая волна роста: в августе на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а в сентябре - на 2,1% относительно августа.

Сырьевые сверхприбыли продолжают копиться на валютных счетах корпораций, которые на 1 октября достигли 175,2 млрд долларов - рекорда с лета 2016 года. Богатеет и бюджет, на счетах которого в российской банковской системе скопилось 9,294 триллионов рублей (против 3,987 трлн в начале года).

Потребители же остаются отсеченными от нефтегазовой ренты и вынуждены затягивать пояса. Реальные пенсии в стране сокращаются восьмой месяц подряд (на 1,8% в сентябре), рост реальных зарплат практически остановился (1,5% в августе).

Статистику по реальным доходам украсили предвыборные выплаты на 700 млрд рублей. Но в четвертом квартале доходы, скорее всего, снова уйдут в минус из-за инфляции, бьющей 5-летние рекорды, считает Евгений Суворов, экономист банка Центрокредит.

Напуганный ростом цен ЦБ пытается спасти банковскую систему от оттока вкладов и повышает процентную ставку в надежде, что банки последуют за ним и доведут доходность депозитов до уровней, покрывающих инфялцию.

Но жертвовать приходится экономическим ростом. «Жесткая монетарная политика приведет к резкому замедлению темпов роста внутреннего спроса, как потребительского со стороны населения, так и инвестиционного со стороны предприятий», - говорит старший экономист «Открытие Research» Максим Петроневич.

Риски стагнации или падение на горизонте ближайших двух-трех кварталов возрастают, предупреждает он. Ноябрьский режим нерабочих дней отрежет от экономического роста еще 0,1% ВВП, прогнозирует Дмитрий Долгин, экономист по России и СНГ в ING.

Раздача денег перед выборами вызвала лишь слабый ответ потребительского спроса, в то ж время риски Covid-19, высокая инфляция, отсутствие пространства для снижения ставок и нежелание властей использовать бюджет для стимулирование роста - приведут к замедлению экономики в четвертом квартале и в следующем году, полагает эксперт.

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