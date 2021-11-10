Огромная толпа мигрантов собралась возле ТЦ «Галерея» в Минске 1 10.11.2021, 13:25

3,066

Они ведут прямой эфир в Facebook.

Огромная толпа мигрантов собралась возле ТЦ «Галерея» в Минске.

Они ведут прямой эфир в Facebook, где рассказывают о своих планах по пересечению границы. В кадре видны сумки и спальные мешки.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».