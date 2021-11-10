Огромная толпа мигрантов собралась возле ТЦ «Галерея» в Минске1
- 10.11.2021, 13:25
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Они ведут прямой эфир в Facebook.
Огромная толпа мигрантов собралась возле ТЦ «Галерея» в Минске.
Они ведут прямой эфир в Facebook, где рассказывают о своих планах по пересечению границы. В кадре видны сумки и спальные мешки.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.