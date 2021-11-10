Кочанова соврала о том, что нелегалы находятся в Беларуси законно 18 10.11.2021, 14:25

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Наталья Кочанова

Безвиз не распространяется на страны, из которых прибывают мигранты.

Лукашенковская чиновница Наталья Кочанова заявила, что нелегалы попали в нашу страну законно, более того — по безвизовой программе. Проблема лишь в том, что мигранты являются гражданами стран, для которых безвиз по закону просто невозможен, пишет «Наша Нiва».

Вот, что дословно заявила Кочанова 9 ноября:

— У нас давно принят закон, позволяющий приезжать жителям 80 стран к нам без виз. Люди могут ехать туда, куда они хотят. Мы не приглашали к себе в страну этих людей, они едут в Евросоюз. Они бегут от войны, их пригласили, они едут на работу, они хотят жить в мире в европейских странах.

Во-первых, ни одна из стран, гражданами которой являются мигранты, не входит в список из 76 стран, гражданам которых разрешено посещать Беларусь без визы на срок до 30 суток, если они прилетают в аэропорты.

Из Азии в этом списке Бахрейн, Индонезия Южная Корея, Кувейт, Ливан, Малайзия, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур. При наличии многократной шенгенской визы в Беларусь без визы могут приезжать граждане Вьетнама, Индии, Ирана, Иордании, и Пакистана.

Из Африки — Египет, Гамбия и Намибия (при условии, если у граждан этих стран уже есть многократная виза Шенеген), а также Сейшелы.

Как видим, ни Сирии, ни Афганистана, ни Ирака в списке на безвиз нет, потому что туда включали страны с миграционно безопасным статусом, а по многим, даже включенным в список странам, подстраховывались тем, что турист должен уже иметь многократную визу Шенген, то есть пройти дополнительный контроль со стороны европейских властей.

Очевидно, что люди, которые сейчас застряли на белорусской границе, шенгенских виз не имеют, иначе бы они проходили границу легально — через пункты пропуска.

Также стоит отметить, что иностранцы, прибывающие или по визе, или без визы, должны зарегистрироваться в Беларуси по месту фактического временного пребывания — в отеле, на квартире, но естественно, что местом пребывания не может быть лес в приграничной зоне. За нарушение правил регистрации предусматривается административная ответственность. Отслеживать это должна милиция.

Во-вторых, непонятно, о какой войне говорит Кочанова, на данный момент активных военных действий в указанных странах нет. Можно говорить разве что последствия войны, но не про активную фазу.

В-третьих, аргумент «они едут на работу» вообще не выдерживает никакой критики. Трудовые мигранты должны собрать пакет документов, получить визу и только тогда они могут ехать на работу в страны ЕС, как это делают, например, белорусы, которые устроятся на работу то ли в Польше, то ли в Германии. И в таком случае называть таких людей «беженцами» вообще не приходится.

Стоит отметить, что белорусские власти открыто говорят, что мигранты с Востока «люди не бедные» и признают, что по крайней мере незаконному выезду из Беларуси способствуют те, кто находится внутри нашей страны.

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