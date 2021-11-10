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Нелегалы перешли к активным провокациям на границе с Польшей

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  • 10.11.2021, 16:17
  • 14,416
Нелегалы перешли к активным провокациям на границе с Польшей
фото: Anadolu Agency

Видеофакт.

В одном из Telegram-чатов, где общаются нелегалы, появилось видео с польской границы. Видно, что некоторые нелегалы перешли к активным провокациям.

В сторон ограждения на границе летят ветки.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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