Нелегалы перешли к активным провокациям на границе с Польшей 3 10.11.2021, 16:17

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фото: Anadolu Agency

Видеофакт.

В одном из Telegram-чатов, где общаются нелегалы, появилось видео с польской границы. Видно, что некоторые нелегалы перешли к активным провокациям.

В сторон ограждения на границе летят ветки.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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