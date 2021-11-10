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Белорусские силовики подбивают нелегалов на прорыв границы

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  • 10.11.2021, 17:37
  • 11,184
Белорусские силовики подбивают нелегалов на прорыв границы

Очередные доказательства провокаций Лукашенко.

Польская пограничная служба опубликовала видео, на котором белорусские силовики подбивают нелегалов на прорыв границы.

Вооруженные люди гонят мигрантов к ограждению.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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