Белорусские силовики подбивают нелегалов на прорыв границы 1 10.11.2021, 17:37

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Очередные доказательства провокаций Лукашенко.

Польская пограничная служба опубликовала видео, на котором белорусские силовики подбивают нелегалов на прорыв границы.

Вооруженные люди гонят мигрантов к ограждению.

Kolejny przykład ukierunkowania imigrantów przez służby białoruskie oraz współdziałania cudzoziemców z tymi służbami, w celu przedostania się nielegalnie do Polski i UE. pic.twitter.com/FO73I9b3rp — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 10, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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