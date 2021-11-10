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Нелегалы на границе с Польшей продолжают рубить деревья

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  • 10.11.2021, 18:13
  • 9,992
Нелегалы на границе с Польшей продолжают рубить деревья

Мигранты наносят ущерб белорусскому лесу.

Нелегалы на границе с Польшей продолжают рубить деревья. На видео видно, как они строят из них какие-то сооружения.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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