Нелегалы на границе с Польшей продолжают рубить деревья 7 10.11.2021, 18:13

9,992

Мигранты наносят ущерб белорусскому лесу.

Нелегалы на границе с Польшей продолжают рубить деревья. На видео видно, как они строят из них какие-то сооружения.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».