Нелегалы на границе с Польшей продолжают рубить деревья7
- 10.11.2021, 18:13
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Мигранты наносят ущерб белорусскому лесу.
Нелегалы на границе с Польшей продолжают рубить деревья. На видео видно, как они строят из них какие-то сооружения.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.