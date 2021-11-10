Глава Еврокомиссии обсудит с Байденом ситуацию на границе Польши и Беларуси
- 10.11.2021, 18:26
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Онлайн-встреча пройдет сегодня.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня проведет онлайн-встречу с президентом США Джозефом Байденом. Среди прочего будут обсуждать и ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает корреспондент издания RMF24.pl.
Напомним, на днях глава Еврокомиссии назвала происходящее на границе Польши и Беларуси «гибридной атакой» и призвала к ускоренному введению очередного пакета санкций против режима Лукашенко.