Глава Еврокомиссии обсудит с Байденом ситуацию на границе Польши и Беларуси 10.11.2021, 18:26

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Онлайн-встреча пройдет сегодня.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня проведет онлайн-встречу с президентом США Джозефом Байденом. Среди прочего будут обсуждать и ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает корреспондент издания RMF24.pl.

Напомним, на днях глава Еврокомиссии назвала происходящее на границе Польши и Беларуси «гибридной атакой» и призвала к ускоренному введению очередного пакета санкций против режима Лукашенко.

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