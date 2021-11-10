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Глава Еврокомиссии обсудит с Байденом ситуацию на границе Польши и Беларуси

  • 10.11.2021, 18:26
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Глава Еврокомиссии обсудит с Байденом ситуацию на границе Польши и Беларуси

Онлайн-встреча пройдет сегодня.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня проведет онлайн-встречу с президентом США Джозефом Байденом. Среди прочего будут обсуждать и ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает корреспондент издания RMF24.pl.

Напомним, на днях глава Еврокомиссии назвала происходящее на границе Польши и Беларуси «гибридной атакой» и призвала к ускоренному введению очередного пакета санкций против режима Лукашенко.

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