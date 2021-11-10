Биткоин за час подорожал на $3 тысячи 4 10.11.2021, 19:22

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И обновил исторический максимум.

10 ноября биткоин подорожал более чем на $3 тыс., до нового исторического максимума в $69 тыс. По состоянию на 17:20 по Минску первая криптовалюта торгуется на уровне $68,6 тыс.

Курс актива стремительно пошел в рост после того, как министерства труда США сообщило, что в октябре потребительские цены в стране выросли в годовом выражении на 6,2%. Это максимум с ноября 1990 года, когда инфляция составила 6,3%.

Вслед за биткоином подорожали и крупнейшие по капитализации альткоины. Например, стоимость Ethereum увеличилась с $4,69 тыс. до $4,81 тыс., а цена Binance Coin поднялась c $647 до $662. Общая оценка рынка вновь превысила $3,1 трлн.

Последняя волна роста стоимости биткоина стартовала в конце октября. Тогда в США был запущен первый биржевой фонд (ETF), основанный на биткоин-фьючерсах. Торги Bitcoin Strategy ETF (BITO) стартовали 19 октября на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

За первые два дня торгов активы под управлением биткоин-фонда превысили $1 млрд. Фонд побил рекорд скорости роста до $1 млрд, который держался 18 лет. До этого момента лидерство принадлежало «золотому» биржевому фонду (тикер GLD) — ему удалось достигнуть $1 млрд за три дня в 2004 году.

В начале ноября крупные держатели биткоина, на адресах которых хранится от 10 тыс. до 100 тыс. BTC, за пять дней увеличили вложения в первую криптовалюту на $2,8 млрд. За этот период крупные игроки купили 43 тыс. BTC.

Аналитики сервиса Santiment предположили, что активный период накопления криптовалюты мог стать причиной ее резкого роста на $3,5 тыс. в ночь на 8 ноября. За 25 дней крупные инвесторы купили 93 тыс. биткоинов.

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