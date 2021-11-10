Сергей Дылевский подвел итоги 10-го дня забастовки
- 10.11.2021, 20:15
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Количество неработающего населения продолжает удерживаться на уровне миллиона.
Глава Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский подвел итоги 10-го дня забастовки.
▫️ По различным причинам количество неработающего населения продолжает удерживаться на уровне порядка 1 миллиона. Это больные коронавирусом, люди в отпусках, в том числе по собственному желанию, уволенные и вышедшие в стачку.
▫️ На БелАЗе продолжаются задержания руководства. Причины пока выясняются. Вероятно, это связано с махинациями, которые прошли мимо кошельков кормушки Лукашенко.
▫️ От министерства образования (по неподтвержденным данным) в школы поступило указание провести акцию по сбору средств в помощь беженцам, которые пытаются прорвать границу Беларуси с Польшей.
▫️ Медики сообщают о том, что они вышли на плато по уровню заболеваемости. Однако этого пока нельзя сказать ни о смертности, ни о загруженности больниц.