Сергей Дылевский подвел итоги 10-го дня забастовки 10.11.2021, 20:15

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Количество неработающего населения продолжает удерживаться на уровне миллиона.

Глава Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский подвел итоги 10-го дня забастовки.

▫️ По различным причинам количество неработающего населения продолжает удерживаться на уровне порядка 1 миллиона. Это больные коронавирусом, люди в отпусках, в том числе по собственному желанию, уволенные и вышедшие в стачку.

▫️ На БелАЗе продолжаются задержания руководства. Причины пока выясняются. Вероятно, это связано с махинациями, которые прошли мимо кошельков кормушки Лукашенко.

▫️ От министерства образования (по неподтвержденным данным) в школы поступило указание провести акцию по сбору средств в помощь беженцам, которые пытаются прорвать границу Беларуси с Польшей.

▫️ Медики сообщают о том, что они вышли на плато по уровню заболеваемости. Однако этого пока нельзя сказать ни о смертности, ни о загруженности больниц.

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