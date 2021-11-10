Байден и фон дер Ляйен обсудили ситуацию на белорусско-польской границе 1 10.11.2021, 20:34

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Джо Байден

Президент США разделяет европейскую оценку ситуации на границе Польши с Беларусью.

Президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили кризисную ситуацию, сложившуюся на белорусско-польской границе, сообщает в среду Bloomberg.

Согласно информации Bloomberg, Байден разделяет европейскую оценку ситуации на границе Польши с Беларусью.

По мнению президента США и главы Еврокомиссии, режиму Лукашенко не удастся дестабилизировать соседей. Также они согласились выступать в поддержку территориальной целостности Украины.

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