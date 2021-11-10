Польша проинформировала НАТО о ситуации на границе с Беларусью 10.11.2021, 21:04

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НАТО готово оказывать помощь союзникам и поддерживать безопасность в регионе.

Власти Польши в среду, 10 ноября, предоставили информацию о ситуации на границе с Беларусью Североатлантическому совету - органу принятия политических решений НАТО.

Об этом в тот же день сообщил корреспонденту DW чиновник НАТО на условиях анонимности. "Союзники по НАТО полностью солидарны с Польшей и другими союзниками, которых затронула вопиющее использование мигрантов Беларусью в качестве инструмента" для достижения своих целей, заявил он после совещания в Брюсселе за закрытыми дверями.

По словам собеседника DW, страны НАТО считают режим в Минске ответственным за кризис, а использование Александром Лукашенко "мигрантов в качестве гибридной тактики - бесчеловечным, противозаконным и неприемлемым". Он также отметил, что НАТО продолжает внимательно следить за ситуацией и готова и дальше оказывать помощь союзникам и поддерживать безопасность в регионе. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг поддерживает тесный контакт с правительствами союзников по данной проблеме, указывается далее.

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