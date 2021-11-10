Пограничник о ситуации на белорусско-польской границе: Полная девальвация законов и присяги 21 10.11.2021, 21:36

29,188

Председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо.

Лукашенко превратил белорусских пограничников в преступников.

«Наша Нива» попросила действующих пограничников оценить ситуацию на белорусско-польской границе с точки зрения законодательства, которым руководствуется Госпогранкомитет. Соответствующие правовые документы перечислены на сайте ведомства.

Основные документы, которыми регулируется охрана границы, это Закон «Об органах пограничной службы», Закон «О государственной границе», Концепция обеспечения пограничной безопасности на 2018—2022 годы.

Так, согласно закону «Об органах пограничной службы», основными задачами службы, в том числе, являются:

охрана государственной границы Республики Беларусь,

обеспечение пограничной безопасности,

предупреждение, выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений, создающих угрозу пограничной безопасности.

Четвертая статья того же закона «Принципы деятельности органов пограничной службы» гласит, что деятельность органов пограничной службы осуществляется на принципах законности и нерушимости государственной границы.

Органы пограничной службы обязаны в том числе:

пресекать попытки незаконного изменения прохождения государственной границы на местности,

осуществлять в пределах своей компетенции комплекс мер по борьбе с незаконной миграцией, организованной преступностью и терроризмом;

участвовать совместно с уполномоченными государственными органами в пределах пограничной зоны и пограничной полосы в осуществлении контроля в области охраны окружающей среды.

А в статье об обязанностях сотрудников органов погранслужбы первым пунктом указано: «Сотрудник органов пограничной службы на всей территории Республики Беларусь независимо от занимаемой должности, места нахождения и времени в случае обращения к нему граждан с заявлением или сообщением о событиях, угрожающих пограничной безопасности, либо в случае непосредственного выявления таковых обязан принять возможные меры по пресечению правонарушения».

«То есть то, что мы видим — это чистый бандитизм и перекручивание смысла и обязанностей пограничников, — комментирует ситуацию офицер-пограничник, который сейчас служит на границе. — По крайней мере, еще с полгода назад сотрудникам выплачивались премии по 200 рублей за пресечение канала незаконной миграции, многие получали досрочно звания за группы задержанных африканцев и иракцев.

Группа из 10 человек на границе считалась чрезвычайным происшествием, о котором информировали руководство Госпогранкомитета. Не дай бог кто-нибудь из них проскочит — следовал мгновенный звонок полякам, чтобы они перехватывали на своей стороне и возвращали, иначе могло дойти до выговора, понижения, перевода. То, что происходит сейчас, — полная девальвация законов и присяги».

«Государственное телевидение, показывая, как ломают наши и польские ограждения, напрямую пропагандирует нарушение законов»

Пограничник добавляет, что согласно закону о государственной границе, «пересечение государственной границы осуществляется на путях международного железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного сообщения либо в иных местах, определенных международными договорами Республики Беларусь», а «пропуск физических лиц [… ] включает в себя осуществление пограничного контроля и проведение таможенного контроля […]».

«Нарушителями государственной границы являются физические лица и транспортные средства, пересекшие или пытающиеся пересечь государственную границу вне установленных мест ее пересечения», — гласит закон.

Иными словами, все те мигранты, которые разбили палаточный лагерь на белорусской границе, — нарушители. По закону их надо задерживать и судить.

В пределах пограничной зоны и пограничной полосы запрещается: «уничтожать, приводить в негодность, перемещать пограничные и предупреждающие знаки, линии связи и коммуникаций, объекты инфраструктуры приграничной территории […]; разговаривать с физическими лицами, находящимися на территории сопредельного государства, принимать от них или передавать им какие-либо товары или подавать какие-либо сигналы; оказывать воздействие или преодолевать инженерные сооружения и заграждения, иные объекты, возводимые, оборудуемые и используемые в целях обозначения, содержания государственной границы и обеспечения ее охраны».

«Государственное телевидение, показывая, как ломают наши и польские ограждения, напрямую пропагандирует нарушение законов», — комментирует это положение закона пограничник.

«Белорусское законодательство допускает переход границы только в установленных местах. Соответственно, люди, которые сейчас стоят за спинами нарушителей и которых военные между собой всегда называют «бандитами», — их надо оттуда убирать и штрафовать за пребывание в пограничной зоне без разрешения.

Также их нужно проверить на причастность к преступлениям по части 2 статьи 371-1 Уголовного кодекса «Организация незаконной миграции, совершенная способом, представляющим опасность для жизни или здоровья иностранных граждан […] должностным лицом с использованием своих служебных полномочий».

За это закон предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Вот что должно быть сделано!» — возмущается военный и добавляет, что почти всю цепочку событий на границе с ЕС можно трактовать как особое уголовное преступление, за которое виновные должны нести ответственность.

«Что называется, открываю законы, читаю и делаю наоборот»

Существует еще один важный документ, который называется «Концепция обеспечения пограничной безопасности Республики Беларусь на 2018—2022 годы».

В нем говорится, что основными пограничными опасностями и угрозами для Беларуси являются (в числе других):

— усиление миграционных потоков и увеличение количества каналов незаконной миграции через территорию Республики Беларусь;

— распространение информации (взглядов, мнений), ставящей под сомнение законность (правильность) прохождения государственной границы и дискредитирующей деятельность по ее охране;

— нарушение функционирования пунктов пропуска через государственную границу;

— милитаризация приграничных территорий сопредельных государств;

— повышение протестной активности населения на приграничной территории до крайней формы — массовых беспорядков, повлекших незаконное пересечение государственной границы;

— обострение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на приграничной территории, вызванное трансграничными процессами;

— прекращение контактов по решению пограничных вопросов с сопредельными государствами, осуществление провокаций, в том числе Вооруженных, на государственной границе.

— прекращение контактов […] и взаимодействия по решению пограничных вопросов с сопредельными государствами, осуществление провокаций, в том числе вооруженных, на государственной границе.

«Таким образом, происходящее, согласно концепции, несет угрозу национальной безопасности Республики Беларусь — и я не знаю, все ли исполнители понимают, что мы докатились до того, что органы начали нести угрозу национальной безопасности.

Отношения с соседями разрушены, национальное законодательство нарушается, санитарная ситуация ужасающая, в сопредельной стране стоят танки напротив наших ребят.

Что называется, открываю законы, читаю и делаю наоборот. Это стыд и позор. Но, что самое ужасное, похоже, что дело может дойти до крови», — считает офицер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».