Youtube обновляет функцию дизлайков

Youtube обновляет функцию дизлайков9
- 10.11.2021, 21:45
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Что изменится?
Youtube решил пересмотреть политику в отношении лайков и дизлайков. Отныне количество антипатий будет скрыто для зрителей контента.
Создатели контента и в дальнейшем смогут наблюдать за статистикой своих видеороликов, в то же время количество дизлайков не будет отображаться для зрителей.
Как отмечают в Youtube, согласно результатам их экспериментов, большое количество дизлайков провоцирует других зрителей также негативно отнестись к контенту.
Обновление начнет постепенно вводиться с сегодняшнего дня.
"Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, в которой авторы смогут достичь успеха и чувствовать себя в безопасности для самовыражения", - пишет Youtube.