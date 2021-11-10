В Европарламенте официально предложили признать Лукашенко террористом30
- 10.11.2021, 22:25
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С заявлением выступил депутат Европарламента от Польши Радослав Сикорский.
В Европарламенте официально предложили признать Лукашенко террористом, а также вспомнили об убитых по политическим мотивам белорусах.
Депутат Европарламента от Польши, глава представительства ЕС-США Радослав Сикорский заявил в Страсбурге, что Александра Лукашенко следует признать террористом на международном уровне.
Он напомнил депутатам Европарламента о политических убийствах в 90-х годах и нынешнем кризисе.