В Европарламенте официально предложили признать Лукашенко террористом 30 10.11.2021, 22:25

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С заявлением выступил депутат Европарламента от Польши Радослав Сикорский.

В Европарламенте официально предложили признать Лукашенко террористом, а также вспомнили об убитых по политическим мотивам белорусах.

Депутат Европарламента от Польши, глава представительства ЕС-США Радослав Сикорский заявил в Страсбурге, что Александра Лукашенко следует признать террористом на международном уровне.

Он напомнил депутатам Европарламента о политических убийствах в 90-х годах и нынешнем кризисе.

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