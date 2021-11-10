закрыть
10 ноября 2021, среда, 23:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Возле посольства Беларуси в Киеве прошла акция протеста

3
  • 10.11.2021, 22:33
  • 1,872
Возле посольства Беларуси в Киеве прошла акция протеста

Протестующие выступили против провокации Лукашенко на границе с Польшей.

Участники акции выступали против провокации Лукашенко в отношении кризиса с мигрантами на границе с Польшей.

В Киеве возле посольства Беларуси прошла акция против провокации Лукашенко в отношении миграционного кризиса на границе с Польшей, сообщает LB.ua.

Собравшиеся держат в руках плакаты с надписями: «Политрук хуже врага» и тому подобными. Протестующие заявляют, что «сегодня под ударом оказалась Польша, завтра это может повториться с Украиной».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко