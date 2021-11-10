Возле посольства Беларуси в Киеве прошла акция протеста 3 10.11.2021, 22:33

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Протестующие выступили против провокации Лукашенко на границе с Польшей.

Участники акции выступали против провокации Лукашенко в отношении кризиса с мигрантами на границе с Польшей.

В Киеве возле посольства Беларуси прошла акция против провокации Лукашенко в отношении миграционного кризиса на границе с Польшей, сообщает LB.ua.

Собравшиеся держат в руках плакаты с надписями: «Политрук хуже врага» и тому подобными. Протестующие заявляют, что «сегодня под ударом оказалась Польша, завтра это может повториться с Украиной».

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