Глава Еврокомиссии: Режиму Лукашенко за свои действия придется платить 2 10.11.2021, 23:28

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Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с Байденом заявила о введении санкций за гибридную атаку.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала наплыв мигрантов перед границей Беларуси с Польшей гибридной атакой, являющейся "вызовом для всей Европы". Речь идет не о миграционном кризисе, заявила она в среду, 10 ноября, в Вашингтоне после встречи с президентом США Джо Байденом, передает DW.

"Гибридный удар авторитарного режима"

"Мы целиком и полностью разделяем мнение о том, что речь идет о гибридном ударе авторитарного режима, которым он пытается дестабилизировать демократических соседей. Это ему не удастся, мы защитим наши демократии", - подчеркнула она.

Одновременно фон дер Ляйен предупредила, что Европейский Союз "очень скоро, в начале следующей недели" расширит санкции в отношении белорусского руководства, новые штрафные меры коснутся ответственных лиц и организаций. "Режим Лукашенко должен понимать, что за свои действия ему придется платить", - добавила она.

В урегулировании кризиса Еврокомиссия тесно сотрудничает с властями Литвы, Латвии и Польши, указала она далее. По словам фон дер Ляйен, она находится в диалоге с лидерами всех трех стран ЕС, граничащих с Беларусью, и предложила им дальнейшую помощь ЕС.

Дипломаты ЕС согласовали критерии нового пакета санкций

Между тем, послы 27 стран ЕС в Брюсселе согласовали критерии для нового пакета санкций в отношении Беларуси, пишет AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Они включают "использование мигрантов в качестве инструмента" и "контрабанду" беженцев. На основе данных критериев ЕС в ближайшее время может принять пятый пакет санкций против Минска. Предполагается, они будут включать меры в отношении 30 авиакомпаний, турагентств и ответственных лиц, поддерживающих белорусский режим в контрабанде мигрантов.

Кризис на границах ЕС и Беларуси

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница.

По сообщениям СМИ, в ночь на 10 ноября две группы из нескольких десятков нелегалов смогли силой прорвать границу и проникнуть на польскую территорию в разных местах. Всех их удалось вернуть на белорусскую сторону, хотя некоторых, как отметили пограничники, пришлось разыскивать.

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