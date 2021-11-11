В Минске приземлился самолет с вакциной из Китая 5 11.11.2021, 9:08

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Доставлено 1,5 миллиона доз.

Военно-транспортный самолет Ил-76МД доставил в Беларусь китайскую вакцину против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

— В общей сложности в Беларусь прибыли 1,5 млн доз вакцины SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm — 1 млн. доз вакцины, которую закупил у Китая Минздрав Беларуси, также китайская сторона передала Беларуси 500 тыс. доз вакцины и 500 тыс. шприцев в качестве иностранной безвозмездной помощи, — рассказали в ведомстве.

Прием помощи и ее сопровождение осуществили работники МЧС, разгрузка самолета Министерства обороны проводится силами курсантов Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Груз будет передан на склады РУП «Белфармация». Планируется, что вакцина поступит в регионы и Минск после того, как пройдет контроль качества Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии, а шприцы — получат регистрацию Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении.

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