В лагере мигрантов на белорусско-польской границе умер 14-летний курд

В лагере мигрантов на белорусско-польской границе умер 14-летний курд13
- 11.11.2021, 10:43
- 17,306
Белорусские пограничники попытались скрыть эту информацию.
10 ноября появилась информация, что в белорусском лагере мигрантов на границе с Польшей умер 14-летний мальчик.
О ситуации сообщили польский портал журналистских расследований OKO.press и «Радыё Свабода».
Сообщается, что 14-летний курд умер от простуды, а его тело забрали белорусские пограничники.
Журналистам о происшествии сообщил иракец по имени Раванд.
«Он умер от простуды», — написал он. Он добавил, что белорусские пограничники доставили 14-летнего мальчика в больницу. У него несколько раз спросили, не забрали ли курда, чтобы спасти жизнь и уверен ли он, что произошла трагедия. Он ответил «100 процентов». Кроме того, как пишет OKO.press, это подтвердил еще один мигрант: «Ребенок мертв. Да».
Госпогранкомитет Беларуси попытался «опровергнуть» информацию о гибели ребенка среди мигрантов на белорусского-польской границе.
Пропагандисты сообщили, что «подросток из лагеря беженцев получил легкое переохлаждение».