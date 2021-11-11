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В лагере мигрантов на белорусско-польской границе умер 14-летний курд

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  • 11.11.2021, 10:43
  • 17,306
В лагере мигрантов на белорусско-польской границе умер 14-летний курд
фото: anadolu agency

Белорусские пограничники попытались скрыть эту информацию.

10 ноября появилась информация, что в белорусском лагере мигрантов на границе с Польшей умер 14-летний мальчик.

О ситуации сообщили польский портал журналистских расследований OKO.press и «Радыё Свабода».

Сообщается, что 14-летний курд умер от простуды, а его тело забрали белорусские пограничники.

Журналистам о происшествии сообщил иракец по имени Раванд.

«Он умер от простуды», — написал он. Он добавил, что белорусские пограничники доставили 14-летнего мальчика в больницу. У него несколько раз спросили, не забрали ли курда, чтобы спасти жизнь и уверен ли он, что произошла трагедия. Он ответил «100 процентов». Кроме того, как пишет OKO.press, это подтвердил еще один мигрант: «Ребенок мертв. Да».

Госпогранкомитет Беларуси попытался «опровергнуть» информацию о гибели ребенка среди мигрантов на белорусского-польской границе.

Пропагандисты сообщили, что «подросток из лагеря беженцев получил легкое переохлаждение».

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