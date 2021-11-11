Из-за ситуации с мигрантами правозащитники подают в Международный уголовный суд заявление на режим Лукашенко 4 11.11.2021, 11:23

5,642

Белорусские власти виновны в преступлениях против человечности.

Хельсинский Фонд прав человека, группа «Граница» и другие правозащитные организации подадут уведомление в Международный уголовный суд о преступлениях против человечности, совершенных режимом Лукашенко, говорится в заявлении группы «Граница», сообщает tvn24.pl.

«Ситуация на польской границе, несомненно, была создана белорусскими властями. Ищущие защиты люди уже много месяцев цинично используются режимом для давления на Польшу и страны Евросоюза», - передала польская пограничная группа.

В заявлении, объявляющем о подаче уведомления в Международный уголовный суд о преступлениях против человечности, совершаемых властями Минска, подчеркивается, что «режим в Беларусь виновен в самых серьезных нарушениях прав человека, а ее действия на границе с Польшей содержат признаки преступлений против человечности».

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

Сегодня стало известно, что в лагере мигрантов на белорусско-польской границе умер 14-летний курд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».