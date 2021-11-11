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Житель Гродно сдал квартиру белорусам, но обнаружил там восемь нелегалов

  • 11.11.2021, 11:57
  • 5,410
Житель Гродно сдал квартиру белорусам, но обнаружил там восемь нелегалов

Все комнаты были завалены грязной одеждой и сумками.

Житель Гродно сдал квартиру белорусам, но обнаружил там восемь мигрантов, пишет Telegram-канал «Беларусь за МКАДом».

«Обратилась пара, чтобы погостить у нас до 12 ноября. Договор заключили на одновременное проживание в квартире 4 человек. Ничего не предвещало беды. Через несколько часов поступил звонок из ЖЭСа. Там отреагировали на жалобу соседей снизу о затоплении», — рассказал владелец квартиры.

Когда арендодатель приехал в квартиру, то его встретили 8 мигрантов (взрослые мужчины и ребенок) арабской внешности, предположительно, ожидающих пополнение товарищами по несчастью. Все комнаты были завалены грязной одеждой и сумками (будто люди долгое время провели в лесу). Мебель повреждена. На кухне окурки, горы грязной посуды с остатками еды.

Договор об аренде был расторгнут. После долгих переговоров и звонка в милицию «гости» всё же покинули квартиру.

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