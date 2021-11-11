Геннадий Гудков о забастовке в Беларуси: Единственный метод, который остался 4 11.11.2021, 13:02

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Геннадий Гудков

Такова реальность.

Гостем стрима на Yotube-канале политолога Дмитрия Болкунца стали экс-чиновник администрации Лукашенко Анатолий Котов и российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Одной из тем разговора стала забастовка в Беларуси:

— Акции гражданского неповиновения, такие «итальянские забастовки», пожалуй, единственное, что осталось. Потому что все остальное ведет к тюрьме, потере свободы, а, может, здоровья и жизни. Я говорю о реальности и русских, и белорусов. Это все, что остается, вот такие акции, — заявил Геннадий Гудков.

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