Депутат Европарламента: SWIFT должен прекратить свою деятельность в Беларуси 8 11.11.2021, 13:40

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Евросоюз не должен идти на уступки Лукашенко.

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс призвал ЕС ужесточить санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Среди предложений - отсоединить страну от международной банковской системы, сообщает "Радио Свобода".

По словам Ауштрявичюса, Евросоюз не должен идти на уступки Беларуси. Именно поэтому депутат призывает к ужесточению санкций.

"Нужно ужесточать санкции – отбросить Лукашенко от западных финансовых источников, и SWIFT должен прекратить свою деятельность на территории Беларуси. Знаю, будет больно, но будет больно в первую очередь режиму. Мы должны держаться такой линии, иначе мы проиграем", – заявил Ауштрявичюс.

Ситуацию с мигрантами в Беларуси политик назвал "гибридной атакой" режима Лукашенко. По словам Ауштрявичюса, белорусский диктатор перешел к радикальным действиям из-за сложной экономической ситуации внутри государства.

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