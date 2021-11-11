В Латвии запретили георгиевскую ленту 4 11.11.2021, 17:22

1,306

Большая часть парламентариев поддержала соответствующие поправки к закону.

Латвийские депутаты проголосовали за запрет использования георгиевских ленточек в стране, сообщают информационные агентства страны.

Парламент страны утвердил запрет на использование такой атрибутики.

Запрет предусмотрен на использование ленточек во время публичных мероприятий, как развлекательных и праздничных, так и шествий и пикетов.

Большая часть парламентариев поддержала соответствующие поправки к закону «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» и к закону «О собраниях, шествиях и пикетах».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».