В Латвии запретили георгиевскую ленту

В Латвии запретили георгиевскую ленту4
- 11.11.2021, 17:22
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Большая часть парламентариев поддержала соответствующие поправки к закону.
Латвийские депутаты проголосовали за запрет использования георгиевских ленточек в стране, сообщают информационные агентства страны.
Парламент страны утвердил запрет на использование такой атрибутики.
Запрет предусмотрен на использование ленточек во время публичных мероприятий, как развлекательных и праздничных, так и шествий и пикетов.
Большая часть парламентариев поддержала соответствующие поправки к закону «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» и к закону «О собраниях, шествиях и пикетах».