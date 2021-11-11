В Англии нашли золотой клад, состоящий из монет, слитка и украшений 11.11.2021, 17:50

Сокровища искали на протяжении многих лет, а один из участников поисков даже угодил в тюрьму.

Британский музей сообщил, что в Норфолке (Великобритания) обнаружили самый крупный на сегодня англосаксонский клад. Он состоит из 131 золотой монеты — в основном это франкские тремиссы, хотя есть и девять византийских солидов. Кроме того, нашли небольшой слиток золота и золотые украшения — одно целое (по всей видимости, подвеска) и обломки еще двух. Клад датировали примерно 600 годом нашей эры, пишет Naked science.

Интересно, что хотя специалисты Британского музея оценивают перечисленные предметы как одну коллекцию, искали их на протяжении многих лет. Еще в 1991 году на поле, находящемся в частном владении, обнаружили первую монету. Много позже, в 2014 году, там начали искать части клада на систематической основе. Через шесть лет работы завершили, а сокровища передали в руки специалистов.

Большинство золотых предметов нашел один искатель, пожелавший остаться неизвестным. Но десять монет обнаружил другой человек: на тот момент — действующий офицер полиции.

Слиток и украшения из золота довольно высокой для тех времен пробы / ©British Museum

В 1996 году в Британии приняли Закон о сокровищах. Согласно ему, сокровищами считали все предметы или деньги возрастом более 300 лет, состоящие из драгоценных металлов (не менее 10 процентов драгметаллов в сплаве) либо входящие в единый комплекс с предметами из драгметаллов. Все обнаруженные предметы должны быть предъявлены коронеру по месту обнаружения, после этого их признавали собственностью короны. Нашедшему: сначала — участие в обязательном расследовании, потом — в лучшем случае благодарность. Понятно, что граждане не горели желанием делиться ценностями. И в 2012 году в закон внесли изменения. Теперь гражданин, нашедший сокровище и заявивший о находке коронеру, может рассчитывать на выплату 100 процентов от номинальной стоимости клада. Причем половину он обязан отдать собственнику земли.

Но полицейский, нашедший десять монет, почему-то решил не сообщать коронеру об этом и продать их самостоятельно в частные руки. За этим его и поймали. В итоге бывший сотрудник правоохранительных органов (разумеется, немедленно вылетевший со службы) получил 16 месяцев тюрьмы, а следы двух проданных им монет так и не обнаружили.

Сейчас коронер Норфолка ведет расследование, по результатам которого должны окончательно установить, какие из найденных предметов попадают под действие Закона о сокровищах. Например, по мнению специалистов, монета, найденная в 1991 году, к таким не относится — даже если будет надежно установлено, что это часть одного клада. Как только расследование завершится, коллекцию планирует выкупить Музей замка Норвич при поддержке Британского музея.

Гарет Уильямс (Gareth Williams) из Британского музея так прокомментировал обнаружение клада: «Это очень важная находка. По датировке она близка к знаменитому корабельному погребению из Саттон-Ху в Саффолке. Хотя в ней не так много золота [по весу], как в погребении из Саттон-Ху, она содержит гораздо больше монет. Фактически это самый большой монетный клад того периода, известный на сегодня. Его необходимо рассматривать наряду с другими недавними находками из Восточной Англии и других мест, и он поможет изменить наше понимание экономики ранней англосаксонской Англии».

Украшение из некрополя Саттон-Ху / ©wikipedia.org

На рубеже V-VI веков нашей эры англосаксонские племена завоевали Британию, создав на ее территории целый ряд своих королевств. Как и в остальной Европе, такие завоевания сопровождались варваризацией и существенным сжатием денежного оборота, на место которого зачастую приходило в основном натуральное хозяйство. Наличие крупного клада золотых монет и украшений в этот период — свидетельство высокого социального статуса того, кто его спрятал. То, что спрятавший не вернулся, чтобы забрать клад, может указывать на его гибель в войнах, которые часто случались между варварскими королевствами той эпохи.

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