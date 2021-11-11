Умер бывший президент ЮАР Фредерик де Клерк 3 11.11.2021, 19:01

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Фредерик де Клерк

При нем был ликвидирован апартеид и выпущен из тюрьмы Мандела.

Бывший президент ЮАР Фредерик Виллем де Клерк умер от рака в возрасте 85 лет в своем доме в пригороде Кейптауна. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил фонд FW de Klerk Foundation. Как указывается в сообщении, о времени и месте похорон бывшего президента его семья объявит дополнительно, передает DW.

Де Клерк руководил ЮАР с 1989 по 1994 годы, став последним на сегодняшний день белым президентом страны. Он внес неоценимый вклад в ликвидацию системы апартеида. Указом де Клерка в 1990 году была легализована деятельность партии "Африканский национальный конгресс" (АНК), а затем освобожден из тюрьмы ее лидер Нельсон Мандела, приговоренный в 1964 году к пожизненному лишению свободы. В 1994 году, после победы АНК на парламентских выборах, Мандела стал президентом ЮАР, а де Клерк - первым вице-президентом страны и занимал этот пост до 1996 года. В 1997 году он объявил о своем уходе из политики.

В 1993 году Фредерик де Клерк вместе с Нельсоном Манделой был удостоен Нобелевской премией мира "за работу по мирному прекращению режима апартеида и за подготовку основы для новой демократической Южно-Африканской Республики".

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