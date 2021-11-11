В Беларуси аномально выросли цены на овощи, мясо, сладости и картофель 3 11.11.2021, 19:51

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Режиму не удается решить проблему.

Продукты в Беларуси за 10 месяцев подорожали на 9,3% (годом ранее — 3,5%). При этом цены на отдельные позиции выросли заметнее, чем средний показатель по продуктовой инфляции. Особенно рванули цены на овощи, которые выращивают в основном в нашей стране, а импортируют заметно меньше. В лидерах по подорожанию также оказались многие мясные продукты и сладости. Zerkalo.io посмотрело, как с начала года изменились цены на продукты.

Отечественные овощи оказались в лидерах по росту цен

Заметнее всего за 10 месяцев этого года подорожали свежая белокочанная капуста (почти в 2 раза), картофель (+60,2%), морковь (+53,7%), свекла (+47,1%), репчатый лук (+44%). Это данные Белстата. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года эти овощи либо подешевели, либо подорожали не так значительно, как в нынешнем. К примеру, капуста стала доступнее на 3,9%, репчатый лук — на 3,3%. Свекла подорожала на 0,1%, картофель — на 8,5%, а морковь — на 11,7%. В 2019 году из перечисленных товаров выросли цены только на картофель, все остальное заметно подешевело по сравнению с началом года. То есть нынешнее подорожание нельзя списать на сезонный фактор.

Если смотреть данные по инфляции конкретно за октябрь, то за прошлый месяц картофель подорожал на 7,1%, а свекла — на 4%.

Чиновники и профсоюзы уже неоднократно поднимали проблему существенного роста цен на овощи, которые производят в Беларуси. К примеру, говорили о том, что в межсезонье в некоторых магазинах белорусские овощи и фрукты и вовсе могут отсутствовать. «Решить данную проблему могли бы стабилизационные фонды, вопрос формирования которых профсоюзы уже много раз поднимали на разных уровнях. В настоящее время стабфонды могут обеспечить лишь незначительную долю потребности страны в овощах, несмотря на хороший урожай», — заявляли профсоюзы.

Проблему поднимали на уровне правительства, однако ее до сих пор не решили.

Мясо тоже попало в лидеры по росту цен

Мясо и мясопродукты в целом подорожали на 13,2%. При этом цены на отдельные позиции выросли заметнее: на полуфабрикаты из мяса птицы — на 25,6%, фарш мясной — на 20,4%, масло растительное (без оливкового) — на 20,2%, свинина (кроме бескостного мяса) — на 19,8%, субпродукты из птицы — на 18,6%, куры (цыплята, включая бройлеров) — на 17,2%, мясные котлеты — на 16,4%, свинина бескостная — на 15%.

Как повышение НДС разогнало цены на сладости

Заметно выросли цены на сладости. К примеру, на вафли — на 22,6%, карамель — на 19,6%, халва — на 17,2%, печенье — на 16,6%, пряники — на 16,1%, мармелад — на 11,8%, торт — на 11,4%, зефир — на 10,1%, шоколад — на 8,2%.

Напомним, с 1 января в Беларуси повысили НДС на некоторые кондитерские товары при их продаже и ввозе в страну, что вызвало рост розничных цен.

Что еще оказалось в лидерах по росту цен

Из каш заметнее всего подорожала гречка — на 14,9%, перловка — на 6,8%.

В лидерах по росту цен с начала этого года также оказались искра лососевых рыб (+31,5%), майонез — рост на 22,5%, соленая сельдь — на 19,8%.

А что подешевело

Нашлось несколько продуктов, которые стали дешевле по сравнению с началом года. Свежие огурцы стали доступнее на 26,5%, виноград — на 15,7%, сладкий перец — на 15,5%, яблоки — на 9,8%, свежие помидоры — на 7,2%. Падение цен на эти позиции во многом обусловлено сезонным фактором.

Также снизились цены на сахар-песок и кофе — на 0,6%, на макароны — на 0,4%, на пшеничную муку — на 0,1%.

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