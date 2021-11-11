В Кобрине ремонтируют новый мост, который недавно торжественно открыли после реконструкции 4 11.11.2021, 20:26

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Движение ограничено.

В Кобрине из-за ремонта ограничили движение по новому мосту, который пять дней назад торжественно открыли после реконструкции, сообщает «Виртуальный Брест».

В местных пабликах появилось сообщение о том, что две полосы нового моста перекрыли «для замены бракованного дорожного покрытия».

Мост торжественно открыли после реконструкции 6 ноября. На церемонии перерезания красной ленточки присутствовал председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

Церемония открытия состоялась до официального завершения работ. По плану мост сдадут в 2022 году. Строителям еще предстоит завершить работы, не связанные с организацией движения: разобрать рабочие площадки и временные подъездные дороги, окрасить конструкции, восстановить плодородный слой с посевом травы на бывшей строительной площадке, очистить русло реки под мостом, писала областная газета «Заря».

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