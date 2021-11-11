Крупный банк Беларуси ввел ограничения по платежам в ЕРИП 5 11.11.2021, 21:17

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Ограничения касаются и суточных трат.

Белгазпромбанк вводит ограничения по максимальной сумме одной операции в ЕРИП, а также по суточным тратам. Лимит можно будет увеличить, для этого нужно написать заявление. Банк БелВЭБ тем временем ввел «потолок» по максимальному количеству банковских карточек у одного клиента, пишет zerkalo.io.

Белгазпромбанк с 15 ноября ограничит максимальную сумму одной операции в ЕРИП, которые клиенты проводят по реквизитам карточки через интернет-банкинг и мобильное приложение. Лимит будет составлять 1000 рублей. «Это любые операции, в которых используются реквизиты карты — ее номер, срок действия, CVV», — уточнили в контакт-центре. Банк также введет лимит по суточным тратам — 3000 рублей. При этом количество таких операций не ограничено. В банке уточняют, что ограничения касаются операций, которые можно совершить ЕРИП в разделе «банковские, финансовые услуги». Среди прочего это пополнение счета по IBAN.

При этом клиенты могут снять эти ограничения. Для этого надо направить в банк заявление в произвольной форме через мобильное приложение или интернет-банкинг. «В заявлении следует указать маскированный номер карты, по которой необходимо снять ограничение, а также виды ограничений, которые необходимо снять (например, операции в ЕРИП)», — поясняют в Белгазпромбанке.

Банк БелВЭБ тем временем с 11 ноября ввел ограничения по максимальному количеству банковских карточек всех личных карточек у одного клиента — дебетовых, кредитных, детских, виртуальных. Их может быть не больше 40. Речь как про активные карточки, так и заблокированные вне зависимости от платежной системы и валюты.

Напомним, ранее стало известно, что МВД предлагает банкам ввести некоторые новшества по карточкам, которые они выдают клиентам. Среди основных идей — по умолчанию выпускать «пластик» без возможности совершать интернет-платежи, а также ввести ограничения по числу переводов за границу. В ведомстве эти рекомендации объясняют кибербезопасностью.

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