«Turkish airlines» и «Emirates» вводят ограничения для пассажиров, следующих в Беларусь 1 11.11.2021, 22:45

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Авиакомпании не будут продавать билеты на свои рейсы из Ирака, Сирии и Йемена в Беларусь.

Туристическая компания «DINA SKY COMPANY» сообщила о том, что авиакомпания «Turkish airlines» теперь не будет продавать билеты на свои рейсы из Ирака, Сирии и Йемена в Беларусь. Исключения могут сделать только для пассажиров с дипломатическими паспортами.

Этот факт подтверждают источники польского издания PAP. По информации СМИ, такой же шаг предпримут и в авиакомпании «Emirates».

«Давление начало приносить свои плоды. Turkish Airlines сегодня объявит о запрете продажи билетов гражданам-нерегулярным мигрантам, в том числе из Ирака и Сирии, на рейсы в Беларусь. Также они решили ограничить сотрудничество с белорусской авиакомпанией «Белавиа». Подобные действия касаются и авиакомпании Emirates», — сказал PAP в Брюсселе один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

Напомним, на днях в Еврокомиссии заявили, что вполне вероятно применение санкций в отношении авиакомпаний третьих стран, участвующих в доставке мигрантов в Беларусь.

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