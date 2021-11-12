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ЕС может ввести санкции против Национального аэропорта «Минск»

  • 12.11.2021, 10:14
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ЕС может ввести санкции против Национального аэропорта «Минск»

Рассматривается вопрос о замораживании активов и введении запретов на поездки.

ЕС может ввести санкции против Национального аэропорта «Минск»

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций по отношению к главному аэропорту Беларуси – Национальному аэропорту «Минск» – с целью затруднить для авиакомпаний транспортировку мигрантов.

Об этом агентству Reuters заявили в четверг два дипломата, ознакомленных с обсуждением в ЕС.

Тем временем ЕС завершает подготовку нового раунда санкций в отношении высших должностных лиц Беларуси и государственной авиакомпании «Белавиа».

По словам одного из дипломатов, эти санкции могут быть одобрены на следующей неделе.

Как сообщили агентству Reuters другие дипломатические источники, ЕС рассматривает вопрос о замораживании активов и введении запретов на поездки.

Речь, в частности, идет о введении запрета для фирм стран ЕС осуществлять поставки оборудования и финансовых Национальному аэропорту «Минск».

Среди последних – немецкая Lufthansa Cargo. Кроме того, белорусская авиакомпания «Белавиа» арендует самолеты у ирландской AerCap и датской Nordic Aviation Capital.

По оценкам аналитиков, большая часть самолетов «Белавиа» арендована у европейских операторов.

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