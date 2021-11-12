«Белавиа» по решению турецких властей больше не принимает на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии, Йемена 10 12.11.2021, 10:48

10,776

фото: charter97.org

Запрет действует с сегодняшнего дня.

«Белавиа» с 12 ноября прекращает перевозку граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсах из Турции в Беларусь

Об этом компания сообщила на своем сайте.

«В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября 2021 года граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь.

Пассажиры авиакомпании «Белавиа», попадающие под этот запрет, могут сделать полный возврат стоимости авиабилета без содержания по месту его приобретения», – отмечено на сайте «Белавиа».

Запрет действует с сегодняшнего дня.

Напомним, что «Turkish airlines» и «Emirates» вчера ввели ограничения для пассажиров, следующих в Беларусь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».