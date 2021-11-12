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В Португалии будут делать доски для серфинга из старых зубных щеток

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  • 12.11.2021, 13:14
В Португалии будут делать доски для серфинга из старых зубных щеток

Доски будут раздавать бесплатно.

В португальской Лейрии начали собирать старые зубные щетки, чтобы сделать из них адаптированные под людей с инвалидностью доски для серфинга. Доски передадут в местную специализированную ассоциацию, которая раздаст их нуждающимся бесплатно, пишет «Евро пульс».

Серфинг – один из самых популярных видов спорта в Португалии. Местные спортивные ассоциации стремятся сделать его более инклюзивным, расширяя возможности участия для людей с инвалидностью. Тем не менее, многие из тех, кто хотел бы заниматься этим видом спорта не могут позволить себе покупку адаптированных досок. Таким образом, инициатива не только расширит переработку пластика, но и поможет людям с инвалидностью приобщаться к спортивной жизни.

Пункты сбора старых щеток организовали по всему городу – от библиотек до торговых центров.

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