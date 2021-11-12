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Лукашисты подвезли мигрантам срубы деревьев, которыми они атакуют польских военных

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  • 12.11.2021, 13:32
  • 8,742
Лукашисты подвезли мигрантам срубы деревьев, которыми они атакуют польских военных

Ситуация на границе накаляется.

Новая провокация произошла в лагере мигрантов на границе с Польшей.

Лукашисты подвезли мигрантам срубы деревьев, которыми они атакуют польских военных.

Ситуация на границе накаляется.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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