Под Гродно высадились российские десантники 9 12.11.2021, 14:05

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иллюстрационное фото

Прибыли также самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации РФ.

На полигоне «Гожский» под Гродно высадился тактический воздушный десант сил специальных операций ВС Беларуси и воздушно-десантных войск ВС России, сообщает БелТА.

Задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России и вертолеты ВВС и войск ПВО Беларуси.

В лукашенковском Минобороны заявили, что российские и беларусские десантники «отрабатывают задачи в связи с наращиванием военной деятельности вблизи границы Беларуси».

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