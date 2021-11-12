Под Гродно высадились российские десантники

Под Гродно высадились российские десантники9
- 12.11.2021, 14:05
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Прибыли также самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации РФ.
На полигоне «Гожский» под Гродно высадился тактический воздушный десант сил специальных операций ВС Беларуси и воздушно-десантных войск ВС России, сообщает БелТА.
Задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России и вертолеты ВВС и войск ПВО Беларуси.
В лукашенковском Минобороны заявили, что российские и беларусские десантники «отрабатывают задачи в связи с наращиванием военной деятельности вблизи границы Беларуси».