Эксперт: Поведение мигрантов будет создавать политические и психологические проблемы 12.11.2021, 14:29

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фото: anadolu agency

По мере их нахождения в Беларуси сложности будут нарастать.

Мигранты уже создают проблемы белорусам и если кризис с беженцами будет продолжаться, проблемы будут лишь нарастать.

Такое мнение высказал Андрей Поротников, руководитель аналитического центра Belarus Security Blog, в передаче «Умные люди» на YouTube-канале «Белорусы и рынок».

По его словам, из-за мигрантов уже возникают сложности.

- По мере того, как проницаемость границы будет снижаться… криминогенное поведение некоторых приехавших в Беларусь будет создавать и политические и психологические проблемы, - отметил Андрей Поротников.

По мнению эксперта, рубежи ЕС будут укрепляться вследствие обустройства границы и переброски к ней дополнительных сил из европейских стран. В то же время криминогенное поведение мигрантов будет более заметно хотя бы потому, что выходцы из Ближнего Востока сами по себе заметны, а тематика миграции сейчас на слуху.

─ Очевидно, что на это и рассчитывают соседние страны. Они ждут и стремятся приблизить тот момент, когда мигранты начнут создавать проблему для белорусских властей, ─ сказал Поротников.

─ Я не сомневаюсь в том, что на территории Беларуси находятся тысячи, однозначно больше 10 тысяч, инокультурных, иноязычных мигрантов, которые зачастую пожертвовали всем, продали имущество, чтобы купить билет в один конец. Как себя будут вести эти люди, когда поймут, что на обратный билет у них денег нет, а их передвижение закончилось в Беларуси - это большой вопрос. Никакой стратегии у белорусских властей, как себя вести с мигрантами дальше, нет. Периодически появляется информация, что готовятся некие миграционные центры, куда собираются вывезти мигрантов хотя бы из Минска. Но пока что такого трафика из Минска в районные центры я не наблюдал.

По мнению эксперта, соседние страны сейчас рассматривают Беларусь, как источник проблемы, хотя на словах белорусское правительство всегда противостояло созданию разделительных барьеров в регионе. Теперь разделительный барьер будет проходить вокруг Беларуси.

В то же время депортация мигрантов из страны не происходит из-за отсутствия соответствующего политического решения, уверен Андрей Поротников.

─ Второй вопрос, а может ли власть в текущей ситуации принять такое политическое решение? Одна история - когда Ирак вывозит своих граждан из Беларуси, а другая - что делать с гражданами Конго, Сирии, Ирана, Пакистана? За чей счет будут вывозить их? Евросоюз на это денег не даст: это их принципиальная позиция, - добавил эксперт.

В то же время, как отметил Андрей Поротников, нет признаков, что появится угроза военного решения конфликта. Однако экономическое и политическое давление будут нарастать.

«Беларусь оказывается в полуизолированном состоянии и не только с точки зрения внешнеполитических, но и символических действий. Строительство забора на границе с Беларусью сейчас ведут Польша, Литва и Латвия», - напомнил руководитель BSBlog. И на его взгляд, последствия этой «полуизоляции» Беларусь будет расхлебывать еще долго.

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