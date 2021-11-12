Российский рынок обвалился после предупреждения США о возможном вторжении РФ в Украину 12.11.2021, 14:38

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Волна распродаж ударила по бумагам всех крупнейших компаний.

Российский рынок акций на торгах в пятницу пережил сильнейшее за полгода падение на новостях о том, что США предупредили европейских союзников о возможном начале российской военной операции на территории Украины, пишет finanz.ru.

Индекс МосБиржи, включающий полсотни крупнейших российских компаний, на 13.20 (по Минску) спикировал на 2,16% - максимальную величину с 17 марта. В ходе сессии он опускался до отметки 4089,32 пункта - минимума за месяц.

Долларовый индекс РТС обвалился на 3,31%, или 10 млрд долларов в пересчете на рыночную стоимость капитализацию «голубых фишек». Его падение также стало рекордным за 7 месяцев, а значение на третий час торгов - минимальным с начала октября.

Волна распродаж началась с первых же минут сессии и фронтально ударила по бумагам всех крупнейших российских компаний. Сбербанк подешевел на 2,95%, «Газпром» - на 3,74%, ВТБ - на 2,51%, «Роснефть» - на 2,53%, «Лукойл» - на 3,33%.

При этом в отсутствие корпоративных новостей на 21,6% взлетели акции «Сургутнефтегаза», продолжив ралли подбросившее котировки на 19,6% накануне.Привилегированные бумаги компании также резко дорожают: на 4,6% в четверг и 3,9% в пятницу.

Префы «Сургутнефтегаза» традиционно выступают одним из инструментов защиты от ослабления курса рубля, напоминает старший риск-менеджер «Алго Капитала» Виталий Манжос. Компания, чья структура собственников остается тайной за семью печатями, держит на счетах гигантскую «валютную подушку» размером более 40 млрд долларов и щедро платит дивиденды после каждой девальвации.

Российский рынок неожиданно впал в страх и уныние, в то время как фондовые индексы в США и Европе стабильны, а нефть хотя и подешевела на 1,4% с начала недели, по-прежнему стоит дороже 80 долларов за баррель.

Не исключено, что геополитика возвращается как фактор, отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Накануне стало известно, что администрация Джо Байдена предупредила европейских союзников об «опасениях по поводу возможной военной операции» России на Украине. Источники Bloomberg рассказали, что эта оценка основана на публично доступных сведениях, однако механизм коллективного ответа на угрозу еще не запущен - для этого Штаты должны предоставить ЕС исходные данные, на которых основана их оценка.

По мнению американских чиновников, военная операция Кремля может состояться на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе и обострения отношений из-за поставок газа.

Кремль призвал не бояться перемещения российских войск, которые, по данным западных источников, сосредоточены близ Донбасса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на пятничном брифинге заявил, что Россия «не представляет ни для кого угрозу».

Но успокоить рынок ему не удалось. «Возвращение геополитических опасений» ударило по рублю и российском госдолгу, отмечает Полевой.

Рынок облигаций федерального займа после четырех дней роста возобновил снижение - на 0,32% по индексу RGBI. Курс доллара обновил максимум за месяц, достигая в моменте 72,2825 рубля.

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