В Польше полностью вакцинировано более 20 миллионов поляков 12.11.2021, 15:14

Подчеркивается, что все вакцины защищают от тяжелых последствий COVID-19.

За прошедшие сутки в Польше было подтверждено 12 965 случаев заражения коронавирусом, сообщили «Польскому радио» в Министерстве здравоохранения. Умер 31 человек.

Систематически растет число новых случаев заражения коронавирусом, отмечает заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

«Мы перешагнули очередную границу, на этот раз – 19 тысяч. Сравнивая с прошлой неделей, число новых случаев заражения выросло на 23%», - сказал замминистра здравоохранения, напоминая, что за 11 ноября было зафиксировано 19 074 случая инфицирования.

Растет также число больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации, подчеркнул Вальдемар Краска. В больницах сейчас находится 12419 больных COVID-19, сообщает Минздрав. Это на 389 больше, чем днем ранее.

В Польше против COVID-19 полностью привилось более 20 млн 100 тысяч человек.

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