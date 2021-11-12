Британские солдаты помогут Польше укрепить заграждение на границе с Беларусью

Британские солдаты помогут Польше укрепить заграждение на границе с Беларусью3
- 12.11.2021, 15:22
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В некоторых местах «забор» был поврежден из-за провокаций с белорусской стороны.
Польша привлечет британских солдат на границу: они помогут укрепить заграждение, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
«Началось восстановление заграждения при поддержке инженерных войск Великобритании. Наши солдаты будут сотрудничать в укреплении забора на польско-белорусской границе», — заявил Мариуш Блащак.
В некоторых местах «забор» был поврежден из-за провокаций мигрантов, направляемых спецслужбами с белорусской стороны.
Rozpoczął się rekonesans przed wsparciem wojsk inżynieryjnych Wielkiej Brytanii. Nasi żołnierze nawiążą współpracę przy umacnianiu ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Po zakończeniu rekonesansu poinformujemy o szczegółach. pic.twitter.com/jwMEkH5u09— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 12, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.