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Британские солдаты помогут Польше укрепить заграждение на границе с Беларусью

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  • 12.11.2021, 15:22
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Британские солдаты помогут Польше укрепить заграждение на границе с Беларусью

В некоторых местах «забор» был поврежден из-за провокаций с белорусской стороны.

Польша привлечет британских солдат на границу: они помогут укрепить заграждение, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«Началось восстановление заграждения при поддержке инженерных войск Великобритании. Наши солдаты будут сотрудничать в укреплении забора на польско-белорусской границе», — заявил Мариуш Блащак.

В некоторых местах «забор» был поврежден из-за провокаций мигрантов, направляемых спецслужбами с белорусской стороны.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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