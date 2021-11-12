В Минске произошла очередная авария с участием милицейского авто 12 12.11.2021, 16:54

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фото: ГАИ МИНСК

Фотофакт.

Очередное ДТП с участием милицейского автомобиля произошло 12 ноября около 11.00 в Минске, пишет zerkalo.io.

— На пересечении улицы Тимирязева с улицей Саперов произошло столкновение Lada и служебного автомобиля Госавтоинспекции. В результате инцидента транспортные средства получили механические повреждения, — рассказали инспекторы.

На данный момент причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в середине октября на столичном проспекте Дзержинского в районе станции метро «Михалово» из-за ДТП перевернулся милицейский УАЗ, а в конце месяца произошла еще одна серьезная авария с участием автомобиля милиции. 3 ноября в Минске в ДТП попал и автомобиль ГАИ: выяснилось, что водитель Toyota на улице Тростенецкой поехал на красный и протаранил служебное авто, а вечером 8 ноября машина ГАИ врезалась в Skoda.

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