В Минске произошла очередная авария с участием милицейского авто

В Минске произошла очередная авария с участием милицейского авто12
- 12.11.2021, 16:54
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Фотофакт.
Очередное ДТП с участием милицейского автомобиля произошло 12 ноября около 11.00 в Минске, пишет zerkalo.io.
— На пересечении улицы Тимирязева с улицей Саперов произошло столкновение Lada и служебного автомобиля Госавтоинспекции. В результате инцидента транспортные средства получили механические повреждения, — рассказали инспекторы.
На данный момент причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, в середине октября на столичном проспекте Дзержинского в районе станции метро «Михалово» из-за ДТП перевернулся милицейский УАЗ, а в конце месяца произошла еще одна серьезная авария с участием автомобиля милиции. 3 ноября в Минске в ДТП попал и автомобиль ГАИ: выяснилось, что водитель Toyota на улице Тростенецкой поехал на красный и протаранил служебное авто, а вечером 8 ноября машина ГАИ врезалась в Skoda.