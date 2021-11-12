Команда БОР подвела итоги 12-го дня забастовки 12.11.2021, 17:40

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В 18:00 — акция памяти Романа Бондаренко.

Команда Белорусского объединения рабочих (БОР) подвела итоги 12-го дня забастовки:

- По различным причинам количество неработающих граждан продолжает удерживаться на уровне 1 миллиона из 4,2 миллионов трудоспособного населения. Это больные коронавирусом, люди в отпусках, в том числе «по собственному желанию», уволенные и вышедшие в стачку.

- Нам поступает информация, что многие специалисты все чаще уезжают из Беларуси в другие страны из-за снижающегося уровня зарплат и ухудшающихся условий труда в стране.

- Сегодня — день памяти Романа Бондаренко. Мы выражаем слова поддержки Площади Перемен и присоединяемся к объявленной активистами акции в память о Романе:

В 18:00 присоединитесь к минуте молчания. Остановитесь, отложите дела, остановите машину, выйдите из неё.

В 21:00 зажгите свечи и погасите на время свет в своём доме.

- На границу мигрантам привезли бревна и провизию. Планируется установка лагеря с целью долгосрочной осады польских границ. Лукашенко нарывается на новые санкции.

- Валерий Цепкало призвал белoрусов забрать вклады из банков, пока они не заморожены режимом Лукашенко из-за организации «гибридной» миграции и нарушения прав человека в стране.

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