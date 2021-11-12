МИД Германии: Новые санкции ЕС против режима Лукашенко объявят уже 15 ноября

МИД Германии: Новые санкции ЕС против режима Лукашенко объявят уже 15 ноября7
- 12.11.2021, 17:26
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Они затронут тех, кто прямо или косвенно участвует в доставке мигрантов в Беларусь.
МИД Германии заявил, что новые санкции ЕС против режима Лукашенко объявят уже 15 ноября, пишет телеграм-канал Nexta.
Исполняющий обязанности федерального министра Германии Хайко Маас заявил, что ограничения рассмотрят на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Он подтвердил, что санкции затронут людей, которые «прямо или косвенно» участвуют в доставке мигрантов в Беларусь.