Лукашенко освободил от должности посла Беларуси во Франции
- 12.11.2021, 18:09
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Фисенко занимал должность с 2019-го года.
Лукашенко освободил от должности посла Беларуси во Франции Игоря Фисенко, пишет «Наша ніва».
Фисенко родился в Минcке, учился в школе №20 на улице Максима Танка, в московском МГИМО на международном праве. Кандидат юридических наук.
Отец Игоря, Валентин Фисенко, тоже был дипломатом. Он возглавлял посольство Беларуси в Австрии, был одним из первых послов независимой страны. Умер в 2016 году на 82-м году жизни.
Карьеру Игорь Фисенко начинал в Министерстве юстиции, однако в скором времени перешел в МИД. Работал в Брюсселе, был послом Беларуси в Египте (и еще ряде африканских стран по совместительству). Возглавлял главное консульское управление МИД.