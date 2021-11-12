Илон Маск возглавил список «зеленых» миллиардеров Bloomberg 2 12.11.2021, 18:59

Илон Маск

В 2021 году его состояние выросло на 70%.

Глава Tesla Илон Маск возглавил список «зеленых» миллиардеров по версии издания Bloomberg, — в 2021 году его состояние выросло на 70% и к середине ноября составило $288 млрд., передает РБК.

Большую часть своего капитала Маск ($247,9 млрд) получил благодаря компании по производству электрокаров Tesla, которая, помимо этого, разрабатывает системы хранения энергии и солнечные крыши.

Ранее Маск получил звание самого богатого человека в новейшей истории по версии Forbes и Bloomberg.

Стоит отметить, что состояние «зеленых» миллиардеров постепенно растет, несмотря на относительную нестабильность рынка. Это обусловлено международной климатической повесткой и внедрением энергоэффективных систем, которые минимизируют ущерб окружающей среде.

Помимо Маска в список попали глава крупнейшего производителя аккумуляторов CATL Цзэн Юйцюнь с капиталом в $95,2 млрд, основатель автоконцерна BYD Ван Чуаньфу ($48 млрд) и другие.

Совокупное состояние 15-ти «зеленых миллиардеров» превысило $500 млрд.

Что это значит

Новый список Bloomberg демонстрирует, насколько изменился концепт «зеленого» миллиардера за последние годы. Еще в 2015 году под этим словосочетанием понимался человек, который жертвовал часть своих средств для защиты окружающей среды, в то время как сейчас «зеленые» миллиардеры, — это предприниматели, которые заработали свое состояние на реализации экологически чистых проектов. Среди них, — производители электрокаров, аккумуляторов, солнечных панелей и т.д.

Примечательно, что около 80% «зеленых» миллиардеров родом из Китая, что свидетельствует о стремительном развитии в стране чистых технологий — несмотря на то, что в 2019 году на Китай пришлось 27% мировых выбросов парниковых газов. По сути, из 15 участников списка только трое не являются гражданами КНР — сам Маск, а также Лео КоГуан (сингапурский миллиардер индонезийского происхождения и тоже совладелец Tesla — он занял десятую строчку списка) и австралиец Энтони Пратт (основатель холдинга по производству упаковки Pratt Industries, 12-я строчка).

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